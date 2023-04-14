Политтехнолог Олег Постернак объяснил, почему россияне верят заявлениям пропагандистов об американских биолабораториях в Украине и подготовке к биологической войне с рф.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Прежде всего гость программы отмечает, что биолаборатории – это излюбленная пропагандистская фишка российских ресурсов. Как он объясняет, обыденное простое массовое сознание очень примитивное, человек мыслит мифами, стереотипами, точечными ценностями, сформированными в результате пропаганды, фильмов, сказок, детских страхов, взрослых страхов. И на этом, подчеркивает эксперт, пропаганда и играет.

«Концепт биолабораторий, будто бы существующих в Украине, и результаты каких-то экспериментов доказывают, почему украинцы не хотят быть русскими. Оказывается, они являются жертвами каких-то биологических экспериментов, у них что-то в генетике сделано. А если освободить Украину, уничтожить биолаборатории, то генетика вернется на свои места, и это братское единство, о котором мечтает путин, восстановится само собой, реинкарнируется», - объясняет Олег Постернак.

То есть, констатирует политтехнолог, на уровне примитивного, очень убогого россиянина, а таких, увы, там много, это срабатывает по высшему пилотажу. К тому же, добавляет он, их не интересует западная пресса, учебники по политологии, авторские аналитические материалы – это тяжело для их понимания. Им же, отмечает эксперт, проще объяснить, почему украинцы не такие, как русские, тем, что они – результат биологических экспериментов.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что сегодня ни московскому патриархату, ни его защитникам в Украине не место.

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