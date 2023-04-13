Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал заявление министра иностранных дел рф о том, что Европа потеряла россию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я думаю, что надо объяснить лаврову и вообще россии-потеряшке, что, если она потерялась, то есть инструкция поведения для детей, которые потерялись. россия, конечно же, еще ребенок, это очень молодая страна, 33 года, при этом ее лидеры почему-то думают, что ей очень много лет», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Во-первых, рассказывает эксперт, если вы потерялись, то минимизируйте любые действия, остановитесь, когда поняли, что старших и взрослых нет рядом. А взрослых, констатирует он, сейчас рядом нет, серьезные страны мира больше не с ней. Если россия оглянется, добавляет политтехнолог, то обнаружит, что рядом с ней только такие же дети, например, Сирия, Эритрея, то есть только молодые новенькие страны.

«Если вы потерялись в транспорте, то выйдите на ближайшей остановке и стойте там. Понимаете, вы потерялись во время войны, вам надо не ехать дальше по инерции с этой войной, а выйти на ближайшей возможной остановке, остановить войну и ждать, когда к вам подойдут нормальные взрослые», - объясняет Михаил Шейтельман.

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