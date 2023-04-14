Старший сержант ВСУ Руслан Рыгованов рассказал, что усталость от темы войны и попытки уйти от нее – это нормальное состояние, которое ждет каждого.
Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
«Для семей, в которых служат, или семей, которые непосредственно участвуют в волонтерстве, которые соприкасаются с войной либо в прифронтовых городах, которые живут под постоянным напряжением, обстрелами, война не закончилась, для них продолжается. Для основной массы, многие выехали, потом вернулись, сейчас практически очень много вернулось, война закончилась», - объясняет Руслан Рыгованов.
Как отмечает гость программы, на первом этапе полномасштабного вторжения каждый был готов помогать, было страшно, стоял вопрос потери страны, и эта помощь была колоссальной. Но дальше, констатирует он, каждый пытается восстановить свою привычную жизнь, которая была до войны, по всем параметрам. И это, добавляет военный, не о праве отдыхать или куда-то ездить, это об отношении людей к войне и жизни, вины тут нет.
«У нас, условно, война есть в телеграм-каналах, на телевидении, об одном и том же, люди устают, устают слушать о смерти, устают слушать о проблемах. Соответственно, они закрываются, уходят от этого и начинают искать привычный для себя ритм жизни», - утверждает Руслан Рыгованов.
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