Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что бороться с коррупцией старыми методами не стоит, поскольку это устранение только следствий, а не причин, и рано или поздно мы выйдем на новый круг.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.

Как отмечает эксперт, коррупция в оборонном секторе – это важная тема, не победив которую, ВСУ не смогут показывать высокий боевой уровень, иметь современную военную технику, снаряжение и защищать нашу страну.

«Эта проблема стояла до войны, не решается сейчас, о чем говорят постоянно вспыхивающие скандалы с закупками и обеспечением всем необходимым наших воинов, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Для того, чтобы решать стоящие задачи, необходимо проанализировать, какие проблемы есть в Министерстве и определить пути их решения», - объясняет Олег Стариков.

В результате скандалов произошли увольнения. В частности, рассказывает эксперт, был уволен заместитель министра по тылу и директор департамента, отвечающий за пищу. Также было распоряжение создать новый департамент по вопросам предупреждения коррупции на базе функционирующего управления.

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