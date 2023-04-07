Политолог Владимир Фесенко заявил, что сегодня отношения между Польшей и Украиной самые крепкие за всю историю нашей независимости и существования наших народов.
Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Смысл визита не в подписанных документах. Это скорее такой антураж, который сопровождает любой подобный визит. Что важно? В чем главный смысл этого визита? Это первый официальный визит за рубеж», - подчеркивает Владимир Фесенко.
До этого же, объясняет эксперт, были рабочие визиты в Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж, а этот – официальный визит. К тому же, добавляет он, это первый официальный визит нашего президента за все время войны и он происходит в столицу Польши. По мнению гостя программы, это демонстрация того, что сегодня Польша является одним из наших самых близких, самых надежных союзников, это демонстрация политического союза двух стран – Украины и Польши.
«Я бы сказал так, что сегодня отношения между Польшей и Украиной самые крепкие, самые тесные за все время независимости Украины, может быть, за всю историю существования наших народов. Потому что в истории было много разного. Часть украинских земель были в Речи Посполитой, это была противоречивая эпоха в отношениях двух народов», - объясняет Владимир Фесенко.
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