Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что распад россии представляет опасность в том плане, что неизвестно, что будет с ядерным оружием.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Распад россии 100% будет. Я бы не хотел этого, потому что у них очень много ядерного оружия и я не понимаю, как они начнут между собой бросаться этим оружием. Но я считаю, что этот вопрос уже не обсуждается, потому что эти процессы запущены», – утверждает Георгий Биркадзе.

В частности, отмечает эксперт, стоит взглянуть только хотя бы на протесты в москве против строительства мечети и видео кадыровцев, которые заявляют, что приедут и всех поубивают. По его мнению, это просто дикари, к тому же не только они, таких людей на россии 83%.

«В ближайшее время, когда будет контрнаступление, ВСУ порвут их на немецкий крест, мы увидим, что они, как крысы, бегут с корабля, с россии. Я считаю, что нам нужно больше говорить о нашем государстве и меньше, что у них. Заминируйте, пожалуйста, российскую федерацию, и взорвите, нам вообще безразлично», - заключает Георгий Биркадзе.

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