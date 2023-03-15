Оккупанты вывозят украинских детей в рф под предлогом оздоровления и эвакуации.

Федеральное правительство рф управляет сетью лагерей и других учреждений, способствующих «политическому перевоспитанию» и усыновлению детей из Украины.

С начала полномасштабного вторжения Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (HRL) обнаружила в России и оккупированном Крыму десятки лагерей и объектов, в которых содержатся тысячи детей из Украины.

Помогает похищению детей беглый одесский депутат Игорь Дмитриев. Еще в прошлом году он в своем личном Telegram-канале, где открыл сбор денег на вывоз детей.

Детей забирали и увозили на Северный Кавказ, якобы, чтобы отвлечь их от войны, от кровавых новостей, и дать родителям отдохнуть. Речь о малышах из Херсонской и Запорожской областей.

"Посмотрят на Россию, на дороги и благоустройство южных регионов, увидят море, горы. Мы планируем в качестве эксперимента смешать украинских и русских детей в одной группе. надеюсь таким образом они научатся находить общий язык. Если уж мы допустили эту войну, то пусть следующее поколение будет более договороспособным. Дети-то не отличаются друг от друга, это они потом, уже взрослые, под воздействием пропаганды начинают жестить" - пишет Игорь Дмитриев.

Но обратите внимание на один очень важный момент: Игорь Дмитриев предлагает в прямом смысле ставить эксперименты по смешению украинских и российских детей!

Он прямым текстом написал, что хочет: «свозить детей из занятых ВС РФ украинских территорий в Домбай, чтобы и от войны их отвлечь, и "мягкую силу" попробовать». Подразумевается, что в "лагере" дети будут подвергаться воздействию путинской пропаганды.

По данным уполномоченной Президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук Украина уже идентифицировала более 16 тысяч детей, которых похитили российские захватчики с временно оккупированных территорий. Впрочем, эти данные не полны и окончательное количество похищенных украинских детей может достигать сотен тысяч.

Российские чиновники используют тактику принуждения, чтобы разлучить украинских детей с родителями с целью их вывоза. Вернуть с территории страны-агрессора удалось только 307 детей.

Напомним, Игорь Дмитриев входил в скандальную пророссийскую партию «Родина». Во время Евромайдана Игорь Димитриев находился по одну сторону баррикад с пророссийскими сепаратистами.

После «Революции Достоинства» Дмитриев сбежал из Украины к террористам «ДНР», где открыто показывал, как он обстреливает украинские позиции.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей, а также против представителей спорта и лиц, причастных к структурам российских наемников.

Санкции коснутся следующих групп: россиян, причастных к похищению украинских детей, представителей российской сферы спорта, пытающихся поставить спорт на службу агрессии, тех, кто помогает содержать структуры наемников в России для войны против Украины.

Как писала ранее Politeka, Александр Кочетков предположил, на каких направлениях рф попытается осуществить наступление: «Нужен хотя бы призрачный успех».

Также Politeka сообщала, что Андрей Вигиринский объяснил, может ли Китай тайно поставить оружие россии через беларусь.