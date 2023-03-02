Политический аналитик Андрей Вигиринский рассказал, может ли Китай использовать беларусь как прокладку для того, чтобы поставить вооружение россии.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Если бы они приняли решение о поставке вооружений, они точно бы не искали для этого прокладок, они сделали бы это демонстративно и сделали бы свою позицию не то, что публично, это был бы вызов, который они бросают всей системе, которая поддерживает Украину и возлагает санкции на российскую федерацию. Значит, такого решения принципиально нет», - отмечает Андрей Вигиринский.

По его словам, если говорить о возможности сделать из беларуси прокладку, то надо пытаться смоделировать ситуацию. Как объясняет эксперт, если поставлять вооружение советского типа, которые есть у Китая, на территорию беларуси, там их условно переоборудовать и перекрасить в российский пиксель, то это вопрос логистики. К тому же, добавляет гость программы, отправлять будут не по одному танку на корабле, а целый состав теми же кораблями или железной дорогой.

«Но это все мониторится, спутники отслеживают перемещения людей и расконсервацию складов и они настроены не только на территорию российской федерации. Точно также, как Китай проводит наблюдение за стратегическими объектами Соединенных Штатов, так и Соединенные Штаты осуществляют наблюдение за своим стратегическим соперником Китаем», - констатирует Андрей Вигиринский.

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