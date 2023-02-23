Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что основные наступательные действия россии будут сосредоточены именно на Донбассе.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Достаточно прозрачная ситуация с тем, что будет происходить на фронте. Я говорил о том, что врагу очень нужен какой-то хотя бы призрачный успех, который можно будет выдать за победу собственному населению», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, именно поэтому россия обязательно будет наступать, и в первую очередь продолжит наступательные действия на Донбассе. Сейчас оккупанты, как отметил Александр Кочетков, своей официальной целью объявили именно так называемую защиту Донбасса, и потому основные наступательные действия будут сосредоточены там.

«Вполне возможно, будут попытки наступательных действий в направлении Запорожья и, как отвлекающий фактор, наступления на Николаев», - добавил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, военный эксперт рассказал, как будет идти война в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, что военный Святослав Дубина рассказал, благодаря чему украинцы смогли дать отпор оккупантам: «Россия ошиблась».