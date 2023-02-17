Политический философ Святослав Вышинский объяснил, что в начале 20 века у всех крупных игроков возникли глобальные амбиции, что и стало основой процветания тоталитарных режимов.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как рассказывает гость программы, и фашизм, который взывал к идеологии восстановления Римской империи, и немецкий национал социализм мыслили себя как глобальные империалистические политические проекты. К тому же, добавляет он, и у Британии были глобальные амбиции, и у Японии, и у Соединенных Штатов, и у Советского Союза.

«Сам милитаризм и сочетание идеологии, труда и армии были внедрены в идеологические основания всех этих режимов», - подчеркивает Святослав Вышинский.

В частности, вспоминает философ, в Советском Союзе были трудовые резервы, трудовая мобилизация в интересах рабоче-крестьянской армии, защита достижения Октябрьской революции в войне с внешними интервентами и так далее.

«Точно так же принцип вождизма. Вождь – это военный вождь, но в 1920-ые годы контекст был другой, поэтому партия мыслилась как армия, поэтому было понятие вообще политической мобилизации и политического солдата. Каждый член партии – это солдат. И у каждой партии была еще своя частная, фактически, армия», - рассказывает Святослав Вышинский.

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