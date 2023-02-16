Военный Святослав Дубина сообщил, что ООН не справилась со своей главной задачей.

Об этом он рассказал на своем канале.

«К сожалению, мы допустили ошибку, мир допустил ошибку, когда в Организацию Объединенных Наций еще и с правом вето попало фактически сплошное зло, как мы сейчас говорим, империя зла. Это ошибка, которую нужно исправлять», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, если мы не исправим ошибки прошлого, то не сможем построить свое будущее. Как отметил Святослав Дубина, по факту сейчас мир толерует зло, пока россия находится в организации и влияет на все решения. Кроме того, если прочитать устав ООН, то становится понятно, что организация не справилась со своей основной задачей.

«В первых строчках устава сказано о том, что надо избавить грядущее поколение от бедствий войны. То есть это одна из основных задач. Справилась ли с ней организация, справились ли мы с этой задачей? Давайте зададим этот вопрос себе», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак сообщил, почему Совбез ООН не имеет никакого смысла: «Надо искать что-то новое».

Также Politeka сообщала, что юрист Александр Чебаненко объяснил, в чем был смысл создания Лиги Наций после войны: «Не право силы, а сила права».