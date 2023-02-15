Политический философ Святослав Вышинский рассказал, о искусстве 20-30-х годов.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«В частности, если посмотреть на итальянскую архитектуру 20-30-х годов, это функционализм либо, как его называют, конструктивизм, это геометрия форм, это простота и в то же время авангардные простые, сухие, суровые решения. В литературе – это футуризм», - рассказывает Святослав Вышинский.

Национал-социализм, утверждает философ, – это неоклассицизм, это то, что понятно обычному человеку. Как он объясняет, в Германии римская традиция консервировалась как нечто понятное и устоявшееся. Отсюда, добавляет эксперт, игра с римскими колоннами, с перестройкой Берлина.

«Всякая абстракция в национал-социализму отрицается, национал-социализм очень конкретен, он взывает к самым элементарным, натуралистичным, понятным инстинктам обычного человека», - заключает Святослав Вышинский.

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