Политический философ Святослав Вышинский рассказал, о искусстве 20-30-х годов.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
«В частности, если посмотреть на итальянскую архитектуру 20-30-х годов, это функционализм либо, как его называют, конструктивизм, это геометрия форм, это простота и в то же время авангардные простые, сухие, суровые решения. В литературе – это футуризм», - рассказывает Святослав Вышинский.
Национал-социализм, утверждает философ, – это неоклассицизм, это то, что понятно обычному человеку. Как он объясняет, в Германии римская традиция консервировалась как нечто понятное и устоявшееся. Отсюда, добавляет эксперт, игра с римскими колоннами, с перестройкой Берлина.
«Всякая абстракция в национал-социализму отрицается, национал-социализм очень конкретен, он взывает к самым элементарным, натуралистичным, понятным инстинктам обычного человека», - заключает Святослав Вышинский.
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