Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что еще 24 февраля Запад не хотел предоставлять Украине ничего больше джавелинов, а сегодня речь идет уже о самолетах.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Какой мощный украинский народ. Помните 24 февраля, несколько дней был разговор, что нам могут дать только джавелины. Поехали поставки джавелинов, а гаубицы никогда в жизни не получим, не может быть. Оп – едут гаубицы», - вспоминает Георгий Биркадзе.

Далее, продолжает он, Украина требовала HIMARS, а ей отвечали, что это не может быть никогда в жизни, тем не менее, потом и эти системы предоставили. После этого, добавляет эксперт, партнеры утверждали, что на этом все закончится, а Украина добилась танков, о которых тоже сначала говорили как о невозможной помощи, поскольку это наступательное оружие.

«Теперь что остается? Самолеты. Сейчас все говорят о самолетах. Мы всегда достигаем цель, которую ставим перед собой. Это я говорю сейчас о нас, об украинцах. Я считаю, что это очень большая победа», - заявляет Георгий Биркадзе.

По его словам, самолеты у ВСУ также будут, просто еще нужно подготовить наших бойцов, они должны пройти обучение.

Как сообщала Politeka, Биркадзэ заявил, что Украина после войны точно станет членом ЕС.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал поездку Зеленского в европейские страны.