Идеолог Олесь Доний рассказал, что есть 2 подхода к власти, один из которых предполагает наличие батюшки-царя, а второй – мировоззренческая реформация снизу.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я считаю, что у нас не антинародная власть, а глубоко народная. Наша власть отражает, к сожалению, нашу с вами сущность. И мы выбираем такую власть, какую заслуживаем. Потому что мы ее выбираем, она не пришла в виде какой-то вылазки с Марса или захват власти произошел в результате вооруженной агрессии, нет, это мы выбираем путем демократии», - объясняет Олесь Доний.

Следовательно, констатирует он, украинцы делают выбор, исходя из собственных предпочтений, ведь в кабинке они остаются один на один с бюллетенем и совестью. Следовательно, добавляет эксперт, каждый президент был нашим выбором.

«Есть 2 подхода, я бы очень условно назвал их западным и восточным. Восточный – это надежда на доброго батюшку-царя. И есть очень много положительных примеров азиатских тигров – Сингапур, Гонконг, Южная Корея. Кстати, очень популярны примеры, на многолетнего руководителя Сингапура у нас молятся очень много политологов и политиков», - рассказывает Олесь Доний.

В то же время ему, отмечает идеолог, импонирует более западный подход, предполагающий мировоззренческую реформацию. По его словам, речь не идет о воцерковленной жизни, но стоит заметить, что и христианская Реформация, и протестантская Реформация Лютера шла снизу, а не от власти. Как продолжает эксперт, на определенном этапе эти идеи приняли большинство, в них поверили власти и начали использовать, хотя первично они шли снизу.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что полномасштабное вторжение российских войск навсегда вычеркнуло русскую культуру из Украины.

Также Politeka писала о том, что Доний заявил, что самоидентификация может быть множественной.