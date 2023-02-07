Идеолог Олесь Доний объяснил, что прежде всего мы сами должны определить, какие деятели прошлого принадлежат украинской культуре, а тогда уже проводить культурную сепарацию с россией.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мир вошел в конкурентное пространство. Конкурентное пространство происходит и в экономике, и в гуманитарной составляющей тоже, в идеях тоже. Сильные нации впитывают в себя как можно больше», – подчеркивает Олесь Доний.

По мнению эксперта, разделять культурное достояние с россией является задачей тех, кто делит, а нам вообще стоит забыть о ней и не считаться.

«Нам нужно для себя определить: Гоголь родился в Украине, значит он деятель украинской культуры. Это не отрицает того, что он после периода украинофильства стал москвофилом, включая славословие в адрес русского царя, если почитать вторую редакцию «Тараса Бульбы»», - объясняет Олесь Доний.

В то же время, добавляет эксперт, тогда российские публицисты называли его бомбой медленного действия внутри культуры россии, поскольку тексты Гоголя имели антироссийское содержание, что разрушало основы имперской культуры.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, в музее-мастерской Ивана Кавалеридзе Олесь Доний провел презентацию книги «Сковорода и Мы».

Также Politeka писала о том, что Доний с друзьями совершили книжный мега-тур по Полтаве.