3 и 4 февраля в Полтаве был проведен ряд презентаций двух популярных книг: "Сковорода и Мы" и "Украинская мечта. 25 ступеней к общественному счастью".

Из Киева специально приехали составитель обеих книг - Олесь Доний и его соратники Павел Гай-Нижник и Николай Томенко, а также издатель Игорь Степурин ("Саммит-книга"). Презентации прошли в Национальном Университете "Полтавская политехника", Полтавской центральной городской библиотеке, Полтавской Академии непрерывного образования. Каждая презентация длилась от 2 до 4 часов. В этих акциях приняли участие ректоры и преподаватели местных вузов, руководство Полтавского горсовета, ученые и общественные активисты.



Олесь Доний и его единомышленники планируют серию презентаций в других городах страны.

Олесь Доний - автор Концепции "25 ступенек к общественному счастью", которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония - как современный аналог Григория Сковороды.