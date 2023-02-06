3 и 4 февраля в Полтаве был проведен ряд презентаций двух популярных книг: "Сковорода и Мы" и "Украинская мечта. 25 ступеней к общественному счастью".
Из Киева специально приехали составитель обеих книг - Олесь Доний и его соратники Павел Гай-Нижник и Николай Томенко, а также издатель Игорь Степурин ("Саммит-книга"). Презентации прошли в Национальном Университете "Полтавская политехника", Полтавской центральной городской библиотеке, Полтавской Академии непрерывного образования. Каждая презентация длилась от 2 до 4 часов. В этих акциях приняли участие ректоры и преподаватели местных вузов, руководство Полтавского горсовета, ученые и общественные активисты.
Олесь Доний и его единомышленники планируют серию презентаций в других городах страны.
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Олесь Доний - автор Концепции "25 ступенек к общественному счастью", которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония - как современный аналог Григория Сковороды.