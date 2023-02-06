Олесь Доний и авторский коллектив книги «Сковорода и Мы» провели презентацию 2 февраля в киевском музее-мастерской Ивана Кавалеридзе.

Об этом он рассказал у себя в Facebook.

2 февраля в музее-мастерской Ивана Кавалеридзе состоялась презентация книги «Сковорода и Мы». Хотя и первая половина мероприятия прошла в полумраке из-за отключения света в Киеве, все прошло успешно, аудитория не расходилась.

Кроме составителя книги «Сковорода и Мы» Олеся Дония, к презентации присоединились также соавторы журналисты, философы, культурологи и художники. В частности, речь идет об Александре Ковальчук, Александре Гуменной, Константине Дорошенко, Дмитрии Дроздовском, Дмитрии Шурхало, Алексее Якубине, а Александр Филоненко приехал на презентацию специально из Харькова. Также для участников презентации выступили Иван Степурин из издательства «Саммит-книга», директор музея Александр Юнин и художник Юрий Никитин, чьи работы можно увидеть как раз в книге.

В общем, эти презентации, на которых авторский коллектив книги «Сковорода и Мы» встречается с читателями, проходят очень успешно, поэтому во время этого мероприятия уже объявили ряд следующих презентаций.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что нужно адекватно оценивать опасность и эвакуировать население.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что нам нужно узнавать и больше путешествовать своим же государством.





