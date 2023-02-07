Публицист Александр Новохатский сообщил, что коррупция возникает тогда, когда распущенность и вседозволенность становится нормой.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Что такое коррупция? Коррупция – это не должностное преступление, нарушение должностных обязанностей, нарушение функционала своего, злоупотребление должностным положением, получение взятки. Это не коррупция, это должностные преступления», – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, коррупция возникает тогда, когда начинают нормально воспринимать то, что чиновники живут очень богато, и такой образ жизни не соответствует их реальной зарплате. Как отметил Александр Новохатский, коррупция – это распущенность, которая стала нормой. И весь цивилизованный мир, страны благосостояния воспринимают коррупцию не как должностные преступления, а как этические.

«Они воспринимают это как раз в нравственном измерении, когда коррупцией называется эта распущенность, вседозволенность, когда одно должностное лицо принимает решения, которые должен принимать коллектив, распоряжается бюджетами, коллективными планами», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, какая роль элиты в государстве.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал, что многие украинцы до сих пор живут прошлым.





