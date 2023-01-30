Публицист Александр Новохатский сообщил, что элита должна нести ответственность за свое государство.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«С точки зрения банальной механистики социальной системы, элита – это те люди, которые несут ответственность. То есть это люди, которые родственны с социальной системой своей судьбой, имуществом и жизнью», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, элиту действительно в государстве объединяет искренняя любовь к своей земле и готовность брать на себя ответственность за судьбу родной страны. Как отметил Александр Новохатский, если в государстве нет людей, способных на это, то существует вероятность потерять свою страну.

«Если они этого не сделают, приходят чужие элиты, приходят посторонние люди, и, в конце концов, можно потерять свою страну», - заявил Александр Новохатский.

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