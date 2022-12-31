Публицист Александр Новохатский сообщил, что для построения счастливого будущего необходимо научиться жить настоящим.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Беда в том, что многие из нас, многие из украинцев живут именно в прошлом и проецируют будущее именно из прошлого, забывая о том, что будущее – это следствие того, что ты делаешь сегодня. Вот то, что сейчас делается, - это и будет в будущем», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, чтобы начать строить будущее, необходимо отпустить прошлое и научиться жить настоящим. Как подчеркнул Александр Новохатский, будущее не будет похоже на настоящее, если что-то делать, если что-то начинать улучшать и начинать что-то строить, а не сидеть дома и надеяться на других.

«Будущее делается руками, горячими сердцами, совестью и системностью», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, Анатолий Якименко объяснил, какие люди важны для дальнейшего развития Украины: «Дефицитный социальный ресурс».

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский объяснил, какая важная задача стоит перед украинцами: «Сначала нужно понять».