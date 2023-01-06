Лидер общественного движения «Родная страна» Николай Томенко сообщил, что 30 декабря путин планировал восстановить Советский Союз, но из союзников у него остался только лукашенко.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

«9 стран было. Встреча стран СНГ. Думаю, путин точно не надеялся, что она пройдет на таком, по моему мнению, на умирающем контексте. Потому что задумывалось полтора-два года назад, если вы поднимете российскую прессу, выступления путина, что накануне столетия создания СССР 30 декабря планировалось страшное шоу», – отмечает Николай Томенко.

Кроме того, добавляет он, возможно, планировалось не неформальное, а формальное собрание и в составе не 9 стран, а и с Украиной, с другой властью. То есть, констатирует эксперт, замысел был возродить Советский Союз на столетие с его создания.

«Вышел этот неформальный саммит. На фоне этого неформального саммита Пашинян не доволен, Таджикистан не доволен, все недовольны, путин и россия хотели большей поддержки. Остается это несчастье, остается лукашенко. лукашенко хоть и несчастье с точки зрения происходящего, но хитрое несчастье», - комментирует Николай Томенко.

По его мнению, все равно это ничего не дало и со стороны беларуси только продолжатся военно-политические театрализованные представления, то есть будет какое-то движение, тренировки. Тем не менее, убежден гость программы, со стороны беларуси мы можем получить максимум провокацию или прорыв российских военных, но не белорусских.

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