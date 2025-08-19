Уникальный Всеукраинский конкурс детского рисунка «Отважным воинам и родной Украине – любовь и уважение благодарного ребенка!» продолжается, но до конца осталось немного времени.

Юные таланты со всей страны могут еще прислать свои работы, чтобы выразить благодарность защитникам. Эта инициатива, объединившая педагогов, военных, художников и экологов, уже демонстрирует, как искусство помогает формировать сильную и благодарную нацию. Пора и для вашего ребенка приобщиться к этому благородному делу!

Рисунки для ВСУ: конкурс, ставший традицией

Всеукраинский конкурс детского рисунка, стартовавший в День Конституции, продолжает собирать работы юных художников. Напомним, что эта инициатива объединила действительно впечатляющее количество партнеров: Национальная библиотека Украины для детей, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственная экологическая инспекция Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Центр специального назначения "Омега" НГУ, Национальный союз художников Украины, БО "Фонд Николая" лига Киева», БФ «Надежда», ЧП «Ларадент».





Как отметил один из организаторов, начальник управления организационной деятельности Госэкоинспекции Александр Федоренко, такой конкурс помогает формировать национальную идентичность и гордость молодого поколения. А Генеральный директор библиотеки Алла Гордиенко подчеркнула, что именно благодаря таким общим усилиям, где каждый вносит свой вклад, формируется сильная нация. Несмотря на все вызовы, которые несет война, этот конкурс стал еще одним ярким свидетельством того, что украинцы несокрушимы.







Присоединяйтесь, время истекает!

Конкурс "Отважным воинам..." продолжается, и у детей еще есть время приобщиться. К участию приглашаются все юные таланты от 6 до 18 лет, которые могут выразить свою любовь к Украине и благодарность воинам в рисунке.





Участники разделены на три возрастных группы, что позволяет каждому показать свой талант. Важно помнить, что к конкурсу принимаются только индивидуальные роботы.











Главное правило: чтобы принять участие, необходимо отправить свой рисунок по почте в Национальную библиотеку Украины для детей. Крайний срок для отправки – 1 сентября 2025 года. Именно почтовый штемпель на конверте будет подтверждением вашего участия.

Не мешайте, ведь осталось не так много времени, чтобы стать частью этой важной инициативы





