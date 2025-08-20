Каждый год в конце лета, когда погода становится сухой и теплой, в Украине возникает опасная проблема – пожары, вызванные поджогами травы.

Только за первую половину 2025 года Житомирщина и Ровенщина пережили тысячи возгораний, большинство из которых произошли по вине человека. Экоинспекторы призывают остановить это бессмысленное уничтожение природы и напоминают: за поджог сухостоя во время войны можно получить суровый приговор.

Печальная статистика: огонь уничтожает тысячи гектаров

Государственная экологическая инспекция Полесского округа бьет тревогу. По их данным, а также данным ГСЧС, ситуация с пожарами в Житомирской и Ровенской областях катастрофическая.

На Житомирщине с начала года произошло 2422 пожара, охвативших почти 2864 гектара земли. 2343 из них – это возгорание сухой травы.

В Ровенской области зафиксировали 1787 пожаров, и из них 971 возникли из-за сжигания сухостоя, уничтожив около 747 гектаров.

Печально известная статистика показывает, что в 90% случаев виноват человек: кто-то бросил окурок, оставил без присмотра костер или просто решил "убрать" участок с помощью огня.

Почему нельзя курить сухую траву?

Многие думают, что сжигание сухостоя — это простой способ очистить территорию. Но на самом деле это настоящее преступление против природы, имеющее необратимые последствия:

Уничтожается биоразнообразие: в огне погибают не только мелкие насекомые, но и животные - ежи, зайцы, пресмыкающиеся и другие обитатели экосистем.

Разрушается почва: огонь убивает полезные микроорганизмы, делающие землю плодородной. После пожара почва становится менее устойчивой к эрозии.

Отравляется воздух: дым от сжигания сухостоя содержит опасные химические соединения, загрязняющие воздух, которым дышат люди.

Экоинспекторы регулярно проводят рейды вместе с полицией, чтобы найти поджигающих траву.

От штрафа к уголовной ответственности

За сжигание сухой растительности предусмотрены серьезные наказания, закрепленные в украинском законодательстве. Штрафы для обычных граждан достигают 6120 гривен, а для чиновников — 21420 гривен.

Однако во время военного положения ситуация становится еще более серьезной. Законом предусмотрено, что поджог может быть квалифицирован как диверсия. Это означает, что за такое правонарушение можно получить до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение с конфискацией имущества. Огонь расценивается как потенциальный сигнал для неприятеля, а дым может мешать работе наших защитников.

Экоинспекторы еще раз обращаются ко всем с призывом: берегите природу и не курите сухости. От вашей осторожности зависит не только чистота окружающей среды, но и безопасность жизни.