С 8 августа 2025 года вступил в силу новый закон, изменяющий правила игры для крупных предприятий. Теперь они будут получать не десятки отдельных разрешений на выбросы и отходы, а одно — интегрированное. Это упростит жизнь бизнеса, но в то же время сделает его более ответственным. Рассказываем, что это значит для каждого из нас и почему это так важно.

Что такое "интегрированное разрешение" и зачем оно нужно?

До недавнего времени крупные заводы, энергетические станции и другие промышленные гиганты должны были бегать по разным инстанциям, чтобы получить отдельные разрешения на выбросы в воздух, сбросы в воду или обращение с отходами. Это создавало бюрократическую волокиту и позволяло обходить некоторые требования.

Теперь все меняется. Согласно новому закону, имплементирующему европейские директивы, вводится Интегрированное окружающее разрешение (ИДД). Это единственный документ, объединяющий все разрешения в один.

Что это дает?

Для бизнеса: Меньше бумажной работы, понятная процедура и стимул модернизировать производство, чтобы отвечать всем требованиям одновременно.

Для экологии: Комплексный контроль за всем предприятием, что приведет к более чистому воздуху и воде.

Для людей: Процесс выдачи разрешения станет прозрачным. Каждый украинец сможет принять участие в общественных обсуждениях и высказать свое мнение.

Кто должен получить новое разрешение?

Этот закон касается не всех. Он обязывает получить ИДД только те предприятия, которые оказывают значительное влияние на окружающую среду. К ним относятся:

Большие энергетические установки (мощностью более 50 МВт).

Заводы по производству металлов, цемента, извести, стекла и керамики.

Предприятия химической индустрии.

Большие животноводческие комплексы (например, фермы, где содержится более 40 тысяч голов птицы или 2 тысячи свиней).

Производители бумаги, картона и другие крупные объекты.

Малые и средние предприятия, не входящие в этот перечень, будут работать по старым правилам, получая отдельные разрешения.

Как происходит процедура и сколько на это времени?

Для уже работающих предприятий действует переходный период — до 8 августа 2029 года. Все у них 4 года, чтобы перейти на новое разрешение. Подать заявление на его получение нужно не позднее чем за год до этого срока, то есть до 8 августа 2028 года.

Процедура получения разрешения будет включать несколько этапов:

Подача заявления: Предприятие представляет все документы в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Все документы становятся публичными. В течение 30 рабочих дней каждый желающий может подать свои замечания и предложения.

Проверка: Экологи, представители других ведомств и общественность проверяют, отвечает ли предприятие всем требованиям.

Выдача разрешения: После всех проверок и обсуждений Министерство принимает решение.

Само разрешение будет выдаваться без ограничения срока действия. Это означает, что предприятия, которые его получат, должны будут постоянно соблюдать высокие экологические стандарты, а не только время от времени, как это было раньше.