В Государственную экологическую инспекцию Украины поступили многочисленные обращения граждан по загрязнению атмосферного воздуха в результате деятельности асфальтобетонного завода ООО «АБЗ-1», расположенного в Киеве.

В июле 2024 года Госэкоинспекция Столичного округа провела внеплановую меру государственного надзора (контроля). В ходе проверки был зафиксирован ряд нарушений природоохранного законодательства, в частности:

эксплуатацию источников выбросов, не внесенных в действующее разрешение;





осуществление сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ (превышение массового расхода оксида углерода в 15 раз);





отсутствие должного ведения государственной статистической отчетности;





нарушение правил эксплуатации газоочистных установок.





По результатам проверки был составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а ответственные должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности. 8038600000–10309 на выбросы загрязняющих веществ. Соответствующее распоряжение выдано Киевской городской военной администрацией 30.08.2024 № 986.

ООО «АБЗ-1» обжаловало предписание и указанное распоряжение в суде. 25 февраля 2025 Киевский окружной административный суд принял сторону истца и признал противоправным решение КМВА.

Госэкоинспекция и Киевская городская военная администрация не согласились с таким решением и подали апелляционные жалобы. 13 августа 2025 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и признал правомерными действия Госэкоинспекции и КМВА по остановке действия Разрешения № 8038600000-10309 на выбросы. Решение Киевского окружного административного суда от 25 февраля 2025 г. по делу № 320/45230/24 отменено, и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении административного иска ООО «АБЗ-1» отказано, постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу с даты.

Также отметим, что ООО "АБЗ-1" выполнило все требования предписания в полном объеме. Госэкоинспекция провела необходимые инструментально-лабораторные измерения и не обнаружила в атмосферном воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Госэкоинспекция и в дальнейшем будет обеспечивать эффективный контроль за соблюдением требований экологического законодательства и будет принимать меры по сохранению чистоты атмосферного воздуха и защиты прав граждан на безопасную окружающую среду