Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что Вооруженные силы Украины имеют возможность выйти к Азовскому побережью.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Выход наших войск на Азовское побережье в любой точке перережет сухопутный коридор из россии в Херсонскую область и в Крым. Это приведет к обрушению Херсонского и Запорожского фронтов», - сообщил Роман Свитан.

По словам военного эксперта, второе стратегическое направление – это направление из-под Сватового и Кременной в сторону Счастья в Луганской области. Как подчеркнул Роман Свитан, успехи на этом направлении тоже дают ВСУ возможность выйти на Азовское побережье, но в районе Таганрогского залива.

«Это уже отрежет донбасскую группировку россиян от снабжения с россией и дальше, естественно, ее разгром. На этих направлениях проводится определенная работа для выполнения именно такого рода действий», - заявил Роман Свитан.

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