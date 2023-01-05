Политолог Александр Кочетков объяснил, что мы не можем знать точного количества ракет на вооружении у россии, поскольку она все еще их производит и получает дроны от Ирана.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Если бы мы ухитрились разбомбить все предприятия, которые в россии их (ред. – ракеты) производят либо модернизируют, тогда можно было бы говорить, сколько их осталось и на сколько ракетных атак это можно растянуть. К сожалению, россия производит ракеты», - отмечает Александр Кочетков.

В частности, рассказывает он, они производят высокоточные ракеты типа «Калибр» и, похоже, модернизируют старые советские ракеты типа Х-22, Х-555 и так далее. По словам эксперта, россия производит примерно 50 ракет в месяц в зависимости от комплектующих и это на один пуск в течении месяца минимум.

Дальше гость программы объясняет, можно ли сегодня говорить о количестве иранских дронов на вооружении у россии. Как он рассказывает, со спутника фиксируются рейсы судов по Каспийскому морю из россии в Иран и обратно, причем на этих рейсах они периодически выключают транспондеры, которые фиксируют курс судна, его скорость, все параметры. По словам политолога, когда судно отключает транспондер, это говорит о том, что оно делает что-то не вполне законное.

«Мы понимаем, что там что-то происходит, но посчитать количество совершенно невозможно. Даже в процессе перегрузки, все это грузится контейнерами, посчитать, насколько он заполнен, невозможно. То есть разговоры о том, что они получили тысячу штук, получили 250 штук, являются не более, чем оценочными», - заключает Александр Кочетков.

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