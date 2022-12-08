Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что ограничение воли человека и авторитаризм – это система позапрошлого века, на самом деле государство не должно строиться на насилии.
Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
Как объясняет гость программы, ограничение свободы, ограничение воли, ограничение человека в его человекости всегда ущербно и всегда приведет к худшим показателям в экономике и прочим потенциалам. Авторитарные системы, подчеркивает он, - это даже не прошлый век, это позапрошлый век.
«Государства, в которых существует насилие или легитимное насилие относятся в экономическом плане к статусу банановых республик. И весь Китай со своей экономикой и всем остальным – это типичная банановая республика. Просто продают не бананы, а труд своих людей», - утверждает Александр Новохатский.
В частности, он вспоминает о книге Говарда Форда «Насилие и социальные порядки», которой сегодня пользуются американские, англосаксонские элиты для того, чтобы понять и построить модель того мира, который уже наступает.
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«Как раз именно это понимание, именно эта фраза Льва Троцкого, сказанная в 1913 году в одном из германских пабов и привела к целой серии статей и работ философов того времени, Макса Вебера, о том, что политика есть искусство, а не насилие», - подчеркивает Александр Новохатский.
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