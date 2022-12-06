Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что старое мироустройство рушится и сегодня мы переживаем переход к новому миру, в котором глобализация касается каждого.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, последние 50-70 лет мироустройство после больших войн казалось достаточно устойчивым. Но теперь, рассказывает он, перед нами какой-то новый неизвестный мир. По словам эксперта, речь идет не только о политических конструкциях, о привычных нам идеологических ориентирах, но и о базовых основах, на которых строится вся сложная схема социальных, культурных, экономических, политических отношений в мире в целом.

«В свое время политические философы, политэкономы использовали парафраз «противоречие эпохи» или «противоречие времени». Это как тот двигатель, который движет всю конструкцию отношений, всю эту сложную машину социальной жизни. На мой взгляд, двигатель, противоречие эпохи, в которой мы живем, трагедия войны, которую мы переживаем, война с российским оккупантом – это все часть этого сложного большого перехода», - объясняет Андрей Ермолаев.

По словам эксперта, это противоречие глобализации и глокализации. Он отмечает, что этот термин сейчас используется все чаще и связан он с тем, что мир нашего времени действительно стал глобальным не только потому, что складывались определенные правила экономических, культурных, политических отношений на основе длительного лидерства части мира большого Запада.

«Глобализация перестала быть западной. Глобализация теперь – это не только стандарты, правила и нормы, включающие, конечно, экономику, которые распространяются как некий стандарт по всему миру. Это уже определенный тип связанности, в котором каждый человек, независимо от того, туземец он далекой Амазонки или житель одной из передовых стран G20, погружен в эту систему отношений каждую секунду. У нас схожие правила общения, схожие методики обучения, мы пользуемся практически однотипными технологиями в самом широком смысле, начиная от быта», - констатирует Андрей Ермолаев.

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