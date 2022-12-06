Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что россия уже отрезала Лукашенко все контакты с западным миром.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Похоже, российская армия собирается брать Беларусь. Вот на этой неделе у меня возникли очень серьезные опасения относительно судьбы дальнейшей Беларуси как страны, самозванца Лукашенко и белорусского народа, конечно», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, все сейчас говорит о том, что россия, проиграв войну Украине, собирается выигрывать войну в Беларуси. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, россия уже сделала первый шаг – убила министра иностранных дел Беларуси и таким способом отрезали Лукашенко контакты с западным миром.
«Россияне прислали своих генералов и, похоже, собираются захватывать и аннексировать Беларусь, потому что они понимают, что Беларусь вот-вот соскочит с крючка», - заявил Михаил Шейтельман.
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