Ідеолог Олесь Доній розповів, що згідно із концепцією «25 сходинок до суспільного щастя» українцям слід турбуватися про своє навколишнє середовище і знайти гармонію з природою.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Важко говорити про збереження природи у період, коли від російських фашистських ракет палають водночас гектари лісів. Нашій природі нанесені удари на десятиліття. Та російські агресори підуть у небуття, а наші взаємини із природою вічні. Чи правильно ми себе поводимо у цих взаємовідносинах?», - запитує Олесь Доній.

Як він зазначає, гасло «Бережи природу» ще в радянські часи висіло на транспортерах біля автомобільних трас. Тим не менш, констатує експерт, воно ніколи не було елементом української національної ідеї. Натомість, підкреслює він, доволі поширені публіцистичні штампи, згідно із якими українська природа – буквально земний рай, але до реальності це має опосередковане відношення.

«Попередні 30 років незалежності засвідчили, що часто-густо власні громадяни в масі своїй ще не вповні усвідомлюють, що конкуренція у світі визначається зокрема і тим, що громадяни тих чи інших держав створюють для себе оптимальне середовище для проживання, і гармонія з природою повертається сторицею», - пояснює Олесь Доній.

Зокрема, зазначає ідеолог, краща якість повітря сприяє кращому емоційному стану. А відтак, підсумовує він, ми повинні берегти природу: не вирізати ліси, дбати про чистоту рік, а також зберігати свою фауну та флору.

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