Об этом он рассказал на своем канале.

«Постепенно большинство украинцев будут говорить на украинском языке. По крайней мере, все будут его знать. То есть никакое насилие здесь недопустимо, потому что надо опираться просто на здравый смысл», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, украинцам необходимо время, чтобы полностью перейти на украинский язык. Как подчеркнул Павел Себастьянович, государство, чтобы популяризовать украинский язык в обществе, должно в первую очередь готовить учителей, нужна целая государственная программа.

«Про курсы украинского языка сколько говорили? Ни одних курсов нигде не открылось государственных, чтобы люди приходили и учились говорить на украинском языке. То есть главное же практика», - заявил Павел Себастьянович.

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