Директор аналитическо-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко рассказал, что города устраивают пункты обогрева и закупают электрогенераторы на скважины на случай экстремальных ситуаций.

Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».

«Как раз местные власти очень четко выполняют свои обязанности по помощи людям. Упрекнуть ей, что она бросает людей на улице на произвол судьбы, невозможно. Также власть готовится к чрезвычайным ситуациям на случай отключения света и других коммунальных услуг», - утверждает Александр Сергиенко.

В частности, говорит он, в Киеве создано уже около тысячи пунктов обогрева. По словам эксперта, этими пунктами обогрева могут быть и больницы, и школы, то есть помещения, где может разместиться большое количество людей. К тому же, добавляет гость программы, мэр Кличко заявил, что школьные каникулы будут продлены на целый месяц и в январе школы могут принимать большое количество людей.

«Эти все пункты обогрева будут снабжены не только теплом. А для этого, кстати, закупают мобильные котельные, то есть смонтированные на колесной базе котельные подключаются к системе теплоснабжения школы и обогревают ее. Мобильные котельные – раз, генераторы – два, снабжение питьевой водой – три», - отмечает Александр Сергиенко.

Кроме того, добавляет он, закуплено 180 электрогенераторов на каждую скважину. То есть, объясняет эксперт, если пропадает электричество, подключается электрогенератор и питьевой водой население будет обеспечено любым способом. В целом же, заключает он, власти пытаются предусмотреть все возможные ситуации и давать советы, как вести себя в этих экстремальных условиях.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, в каком месяце украинцам будет тяжелее всего в плане электроснабжения.

Также Politeka писала о том, что Кочетков рассказал, почему россия не может полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.