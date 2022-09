Об этом он рассказал в своем блоге.

«Когда мы увидим эти беспилотники на поле боя, тогда будем уж точно говорить, что они есть. Потому что информация о том, что Иран передал свои беспилотники россии, циркулирует уже больше месяца, до этого их мы пока не видели. Я не могу на 100% быть уверенным, потому что в принципе идут переговоры Тегерана с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом по поводу ядерного соглашения. Цена вопроса – не менее 100 миллиардов долларов», - отмечает Максим Яли.

В то же время он предполагает, что, если путин все же убедил Иран передать россии беспилотники, то на это могут быть такие причины. Во-первых, объясняет политолог, эти страны давно являются ключевыми партнерами в военной сфере, во-вторых, война в Украине для Ирана и других государств, для которых нефть является ключевым источником доходов, выгодна, учитывая, как взлетели цены на нефть и в целом на энергоносители.

«Но в любом случае в полном объеме их экспортировать они смогут, если будут сняты санкции, а это возможно, только если они пойдут на это соглашение. Конечный вариант уже был направлен в Тегеран, были уже сливы определенные по этому соглашению. Следующий месяц будет решающим в этом», - рассуждает Максим Яли.

Поэтому, констатирует он, все эти разговоры об иранских беспилотниках могут быть информационными вбросами, а The Washington Post и The New York Times – не истина в последней инстанции. Чтобы не быть голословным, эксперт вспоминает, как часто они ошибались по поводу даты полномасштабного нападения российских войск на Украину. Кроме этого, добавляет он, это может быть элемент давления на Тегеран со стороны Вашингтона, чтобы повысить ставки в переговорах и склонить их к подписанию соглашения.

«Это политические игры, нужно делить на 10 и ждать окончательного подтверждения информации. Уже не раз эта информация в американских СМИ появлялась. Но это не американский «F-117А Стелс», по тактико-техническим характеристикам он уступает своим американским и израильским аналогам. Поэтому, если бы они уже были, тем более в таком количестве, как говорится, по крайней мере, один мы бы сбили», - утверждает Максим Яли.

