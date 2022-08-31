Об этом он рассказал на своем канале.

«Сегодня в связи с войной, которая уже идет, российская оппозиция, чтобы мы, остальной мир называли ее российской оппозицией, должна объединиться вокруг следующих простых вещей для начала. Что их объединяет? Что они хотят, чтобы россия, которая будет, когда они придут к власти, соблюдала международное право, чтобы россия вернулась в семью цивилизованных народов, соблюдая международное право, а именно, вернулась к границам 1991 года. А это значит, чтобы вывела войска из Грузии, из Украины, из Молдовы. Это базовая вещь», - сообщил Михаил Шейтельман.

Также политтехнолог заявил, что, если российская оппозиция будет у власти, россия должна взять на себя ответственность за эту войну, выплатить компенсации всем украинцам, сколько бы там не получилось. Сколько бы поколений россиян не расплачивалось за эту войну, все должно быть выплачено. Также россия обязана выдать всех военных преступников, всех, на кого укажет Украина.

«И вот тогда оппозиция становится оппозицией. Она говорит: «Мы не путин, мы не его режим. Мы хотим видеть другую россию, россию, которая соблюдает правила». И вот с такой оппозицией можно разговаривать», - заявил политтехнолог.

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