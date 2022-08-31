Об этом он рассказал в авторской программе «Развилка».
«Когда приедет комиссия МАГАТЭ и пройдут сенатские слушания, а комиссия Сената запросила у Пентагона ситуацию по ЗАЭС, тогда будем следить за ситуацией, потому что скажу честно – мне эта ситуация не нравится», - отметил Руслан Бизяев.
По словам эксперта, строительство ЗАЭС было очень сложным, и эта атомная станция имеет высокотехнологичную технологию.
«Посмотрим, что будет после приезда миссии МАГАТЭ, но пока мой прогноз – скорее всего, ЗАЭС заморозят», - подчеркнул Руслан Бизяев.
По мнению политолога, существует большая вероятность, что международные инстанции примут решение законсервировать ЗАЭС, чтобы не возникал риск повреждения одного из реакторов станции, что может привести к катастрофе мирового уровня.
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