Политолог Руслан Бизяев рассказал, чего стоит ожидать в сложившейся сложной ситуации вокруг ЗАЭС.

Об этом он рассказал в авторской программе «Развилка».

«Когда приедет комиссия МАГАТЭ и пройдут сенатские слушания, а комиссия Сената запросила у Пентагона ситуацию по ЗАЭС, тогда будем следить за ситуацией, потому что скажу честно – мне эта ситуация не нравится», - отметил Руслан Бизяев.

По словам эксперта, строительство ЗАЭС было очень сложным, и эта атомная станция имеет высокотехнологичную технологию.

«Посмотрим, что будет после приезда миссии МАГАТЭ, но пока мой прогноз – скорее всего, ЗАЭС заморозят», - подчеркнул Руслан Бизяев.

По мнению политолога, существует большая вероятность, что международные инстанции примут решение законсервировать ЗАЭС, чтобы не возникал риск повреждения одного из реакторов станции, что может привести к катастрофе мирового уровня.

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