Политолог Руслан Бизяев рассказал, как Советский Союз смог поставить Эстонию перед тяжелым выбором – или военный конфликт, или советский протекторат.

Об этом он рассказал в программе «Исторические Хроники».

Как рассказывает эксперт, 28 сентября нарком обороны утвердил представленный план операции против Эстонии, указав, что войскам следует избегать разрушения железнодорожных мостов.

«В тот же день командующий Ленинградского военного округа командарм второго ранга Мерецков приказал к утру 29 сентября привести Краснознаменный балтийский флот в полную боевую готовность для того, чтобы, получив приказ, нанести удар по военно-морским базам Эстонии, захватив ее флот, не допустив его ухода в нейтральные воды Финляндии и Швеции, поддержать артиллерийским огнем сухопутные войска на побережье и иметь ввиду высадку десанта по особому приказу. В случае выступления Латвии следовало захватить и ее флот», - объясняет Руслан Бизяев.

Таким образом, констатирует он, для вторжения в Эстонию к началу сентября было сосредоточено 15 стрелковых, 2 кавалерийские дивизии, 7 танковых и 1 стрелково-пулеметную бригаду, в которых насчитывалось более 300 тысяч бойцов и командиров, 2760 орудий, 2077 танков, 243 бронеавтомобиля. Красная армия, добавляет политолог, собиралась войти в Эстонию, независимо от решения, принятого его правительством.

«Со своей стороны эстонская армия под видом осенних маневров также провела ряд мероприятий на случай войны, а на кингисеппском и псковском направлениях, как докладывал Ворошилову начальник пограничных войск НКВД Масленников, установила орудие в направлении СССР. Сухопутные силы Эстонии имели под ружьем 14000 человек», - сообщает Руслан Бизяев.

26 сентября, рассказывает он, в Таллине с целью обсуждения советских предложений состоялось заседание. Всем присутствующим, подчеркивает политолог, было ясно, что предложение Москвы является ультиматумом, непринятие которого приведет к военному конфликту, а навязываемый Эстонии договор – ни что иное, как форма протектората.

«Оказавшись перед небогатым выбором – договор или война – эстонское руководство решило подписать соглашение, дабы сохранить физическое существование нации», - констатирует Руслан Бизяев.

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