Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, по каким правилам живут военные на фронте, как они прячутся на передке и какое отношение к алкоголю.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Максимом Яли.

Как рассказывает гость программы, оказавшись на фронте, ты уже не пренебрегаешь обстрелами, как это бывало в мирной жизни, ссылаясь на то, что и в подвале может завалить.

«Там без шуток. Есть разные команды, есть рация, более-менее все связаны, все знают, кто, откуда, куда стреляет, более-менее понятно, поэтому передают, у кого угроза, кому прятаться, кому что делать, кто просит откуда поддержать, есть координация. Не важно, что это соседние батальоны, соседние бригады, соседние группы какие-то, все друг друга, естественно, выручают, сегодня – ты, завтра – я», - объясняет Кирилл Сазонов.

Также он рассказывает о команде «все по норкам», которая означает, что все должны спрятаться в подвал, потому что летит вражеский самолет или используется «Точка У», тогда не понятно, куда может быть выстрел.

«Под обстрелом мало кто зайдет, потому что осколкам все равно. Если ты в подвале сидишь вооруженный или безоружный – одна граната закрывает все вопросы. Подвал – это такое место очень неприятное. Ты прячешься там от бомб, но в случае прихода вражеской группы, в подвале лучше не быть, вообще в помещении лучше не быть», - отмечает Кирилл Сазонов.

По словам политолога, на фронте также принимается сухой закон, они пьют много энергетических напитков, кофе, а любая кока-кола, фанта или спрайт – это напиток для того, что бы кого-то помянуть или что-то отпраздновать. Тем не менее, отмечает эксперт, россияне активно пьют алкоголь даже на позициях.

«У нас очень простой закон. Если ты отошел отдохнуть на километр-два от позиции, тебя беспокоят только обстрелы, если ты выпил, ты 300-ый: где-то не успел спрятаться, где-то потерял бдительность. Если ты выпил на позициях, на передке, ты 200-ый, скорее всего, получишь свою пулю, теряется чувство страха, чуть-чуть теряются рефлексы», - объясняет Кирилл Сазонов.

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