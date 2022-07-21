Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает политик, новая министр социальной политики Оксана Жолнович – профильный специалист, она была советницей как раз министра социальной политики с 2019 по 2020 год и занималась также защитой прав людей с особыми потребностями. А вопрос увольнения Лазебной, по его мнению, назрел давно.

«Я для себя поставил вопрос об ее увольнении еще раньше, до войны. Но во время войны этот вопрос, как и многие другие, поставили на паузу, но она продолжается и, скорее всего, будет еще долго. Поэтому, я считаю, правильно все-таки, что кадровые изменения происходят», - отмечает Александр Качура.

По случаю он вспоминает о конфликте из-за законопроекта о сохранении санаторных школ-интернатов, за который проголосовало большинство, но на который Лазебная подала предложение заветировать. По словам депутата, это была точка невозврата в отношениях с этим министром, которая имела вообще другие подходы к социальной политике и в этом вопросе, и в вопросе формирования прожиточного минимума.

«Мне кажется, что в социальной политике надо, чтобы и парламент, и Офис Президента, и профильное министерство имели одинаковую позицию. Мы должны сейчас идти одной командой, не время спорить. Как раз новый министр, которую назначили, является человеком команды и меня это очень радует. У меня есть осторожный оптимизм по поводу нашего сотрудничества», - утверждает Александр Качура.

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