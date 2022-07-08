Об этом он рассказал в своём блоге.
«Украинская армия переходит на новый качественный уровень вооружений, которые позволяет уничтожать противника в его тылах. РСЗО «HIMARS» будет ещё больше», - отметил Тарас Загородний.
По словам политолога, американцы подтвердили, что передадут ещё несколько РСЗО «HIMARS», которые являются причиной успеха ЗСУ, ведь это даёт возможность атаковать тыл противника и уничтожать коммуникации, по которым россияне подвозят вооружение на фронт. Правда, как считает эксперт, вероятно США передадут больше РСЗО «HIMARS», чем будет идтись в официальном обращении.
«Ещё британские будут, немецкий, правда у них называется «MARS», поэтому сюрпризы для оккупантов будут ожидать по всей линии фронта, не только на Донецком направлении, а ещё и на южном», - сказал Тарас Загородний.
Как отметил эксперт, также выросла эффективность украинской противовоздушной обороны: она усилилась за счёт западных поставок современных систем.
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