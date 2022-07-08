Журналистка Екатерина Котенкова прокомментировала законопроект №7507 об освобождении переселенцев от платы за коммунальные услуги и проживание и объяснила, кого именно он касается.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7507, согласно которому переселенцев предлагают освободить от платы за коммуналку и проживание до окончания действия военного положения», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как подчеркивает журналистка, от этих расходов освободят только проживающих компактно людей, то есть во временных модульных городках, общежитиях, гостиницах, домах отдыха. Также в записке-объяснении к законопроекту отмечается, добавляет она, что подавляющее большинство этих граждан принадлежит к незащищенным слоям населения, то есть одинокие родители с детьми, инвалиды, пожилые люди, многодетные семьи.

«Те беженцы, которые имеют более высокие доходы, могут снять себе отдельное жилье. А в местах компактного проживания находят убежище именно такие люди, которые не могут позволить себе снять отдельное жилье. Согласно действующему закону, такие люди имеют право на безвозмездное временное проживание в местах их компактного пребывания в течение 6 месяцев со дня взятия их на учет как внутренне перемещенных лиц. При этом обязательным условием является внесение платы за коммуналку», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Тем не менее, отмечает журналистка, война длится уже 5-й месяц и скоро владельцы помещений, в которых проживают временно переселенные лица, будут требовать с них плату за жилье. К тому же, добавляет она, некоторые уже начинают требовать с переселенцев оплату за проживание.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что из-за неправильной передачи показателей счетчиков украинцы будут переплачивать за газ.

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