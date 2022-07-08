Доктор исторических наук Иван Патриляк рассказал, почему между Советским Союзом и Германией возник конфликт и что привело к их противостоянию.

Об этом он рассказал в собственном блоге.

«Территория современной Украины, современной Черновицкой области, тогда части Румынии, вышла яблоком раздора, вышла камнем преткновения, детонатором, запустившим начало конфликта между двумя, казалось бы, теперь невероятно дружественными режимами», - подчеркивает Иван Патриляк.

По его словам, советские газеты за 1940 год, когда немецкие войска громили французскую армию, были наполнены желчью в адрес франко-английских поджигателей войны, которые не согласились на предложения немцев и развязали против Германии войну, а теперь терпят в ней поражение.

«Казалось, мир просто перевернулся. Коммунисты, еще пару лет до того поливавшие нацистов грязью, теперь восхваляют их и военные доблести в Западной Европе. Под этим дымовым занавесом пропаганды Советский Союз решил немного надуть своего берлинского партнера и выставил Румынии территориальные претензии, выходившие за рамки соглашения Молотова-Риббентропа», - рассказывает Иван Патриляк.

В частности, говорит он, речь шла о Буковине, бывшей территории Австрийской империи, на которую СССР не мог никак претендовать. Претензии Советского Союза на эти территории, рассказывает ученый, спровоцировали конфликт с Германией, который происходил на дипломатическом уровне в форме обмена нотами. Как объясняет исследователь, Германии нужна была румынская нефть, а сама Румыния была малоразвита в плане коммуникации, с Венгрией у нее отношения были плохие и она не слишком хотела пропускать немецкие военные эшелоны в случае чего. Потому, объясняет он, Германия решила проводить операцию против красной армии с целью защитить румынскую нефть, нанося удары с территории оккупированной Польши.

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