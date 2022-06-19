Политический консультант Петр Охотин рассказал о ключах к представлению геральдики в более современном виде, в частности, о стиле и наградах. На данный момент Украина – фронт борьбы двух направлений развития мира.
"Отсюда считаю необходимым «осовременить» подход и к геральдике. Повторю свой месседж: сейчас идет война между Илоном Маском и гитлерами. Между будущим и археомодерном («русский мир», талибан).
Разбавить ее наследием украинского авангарда и contemporary. По меньшей мере, таким образом, мы делаем дополнительный медиапривод для мировых СМИ. В целом – подчеркиваем цивилизационный выбор нашей борьбы.
Как бы я реализовал этот проект. Во-первых, создал бы рабочую группу. Туда могли бы войти представители галеристов. С успешными кейсами популяризации украинских художников. Например, Iurii Komelkov, работавший с Иваном Марчуком и Анатолием Криволапом" - рассказал подробнее Охотин.
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Он отметил, что в группу могут войти дизайнеры, которые изучали зарубежный опыт, а с политической стороны стоило бы привлечь несколько осведомленных в теме людей, также завершить группу должны историки.
Как сообщала Politeka, Компаниченко объяснил, как украинцам защитить и уберечь собственную историю.
Также Politeka писала о том, что к 100-летию «Киевской картинной галереи» выпустили уникальный альбом-каталог.