Сейчас можно «осовременить» подход к геральдике несколькими способами.

Политический консультант Петр Охотин рассказал о ключах к представлению геральдики в более современном виде, в частности, о стиле и наградах. На данный момент Украина – фронт борьбы двух направлений развития мира.

"Отсюда считаю необходимым «осовременить» подход и к геральдике. Повторю свой месседж: сейчас идет война между Илоном Маском и гитлерами. Между будущим и археомодерном («русский мир», талибан).

Разбавить ее наследием украинского авангарда и contemporary. По меньшей мере, таким образом, мы делаем дополнительный медиапривод для мировых СМИ. В целом – подчеркиваем цивилизационный выбор нашей борьбы.

Как бы я реализовал этот проект. Во-первых, создал бы рабочую группу. Туда могли бы войти представители галеристов. С успешными кейсами популяризации украинских художников. Например, Iurii Komelkov, работавший с Иваном Марчуком и Анатолием Криволапом" - рассказал подробнее Охотин.

Он отметил, что в группу могут войти дизайнеры, которые изучали зарубежный опыт, а с политической стороны стоило бы привлечь несколько осведомленных в теме людей, также завершить группу должны историки.

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