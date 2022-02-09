Бандурист и кобзарь Тарас Компаниченко рассказал о ценностях, за которые уже вот 8 лет украинцам приходится воевать с агрессивной политикой РФ.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

Гость программы напоминает, что Россия постоянно указывает на то, что украинцы как народ никогда не существовали, это скорее выдумка поляков, австрийского генштаба или еще кого-то, что на самом деле является ложью. «Война идет за украинские души, за то, чтобы они не были в плену московской лжи», - подчеркивает Тарас Компаниченко.

В таком случае, отмечает он, следует упомянуть об археологических находках украинских ученых, доказывающих обратное. В частности, кобзарь говорит о граффити Софии Киевской и украиноязычных грамотах князья Льва в 14 веке, которые для понимания даже переводить не нужно.

Все эти вещи, подчеркивает Тарас Компаниченко, являются основой существования украинского народа. «Люди ощущают себя не варварами, а наследниками древней высокоразвитой культуры», - объясняет он. Попутно бандурист проводит аналогию между украинцами и индийцами, которым приходилось постоянно напоминать Британской империи, что за их плечами – тысячелетняя история.

Итак, подытоживает гость программы, украинский народ должен открывать свое прошлое. «Тогда наши стены будут прочны, наша крепость будет неприступной, а украинцы станут только смеяться, когда кто-то станет отказывать им в праве называться народом», - объясняет Тарас Компаниченко.

Как сообщала Politeka, Компаниченко рассказал, была ли возможна в принципе либеральная трансформация Российской империи.

Также Politeka писала о том, что Рохов объяснил, зачем Путину внешняя эскалация на территории Украины.