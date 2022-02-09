Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».
Гость программы напоминает, что Россия постоянно указывает на то, что украинцы как народ никогда не существовали, это скорее выдумка поляков, австрийского генштаба или еще кого-то, что на самом деле является ложью. «Война идет за украинские души, за то, чтобы они не были в плену московской лжи», - подчеркивает Тарас Компаниченко.
В таком случае, отмечает он, следует упомянуть об археологических находках украинских ученых, доказывающих обратное. В частности, кобзарь говорит о граффити Софии Киевской и украиноязычных грамотах князья Льва в 14 веке, которые для понимания даже переводить не нужно.
Все эти вещи, подчеркивает Тарас Компаниченко, являются основой существования украинского народа. «Люди ощущают себя не варварами, а наследниками древней высокоразвитой культуры», - объясняет он. Попутно бандурист проводит аналогию между украинцами и индийцами, которым приходилось постоянно напоминать Британской империи, что за их плечами – тысячелетняя история.
Итак, подытоживает гость программы, украинский народ должен открывать свое прошлое. «Тогда наши стены будут прочны, наша крепость будет неприступной, а украинцы станут только смеяться, когда кто-то станет отказывать им в праве называться народом», - объясняет Тарас Компаниченко.
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Как сообщала Politeka, Компаниченко рассказал, была ли возможна в принципе либеральная трансформация Российской империи.
Также Politeka писала о том, что Рохов объяснил, зачем Путину внешняя эскалация на территории Украины.