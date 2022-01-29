"Киевская картинная галерея" решила отметить свой 100-летний юбилей выпуском памятного альбома-каталога с информацией о 550 экспонатах и выставкой новых поступлений.

Так, 28 января в Киеве состоялась презентация юбилейного альбома-каталога "Киевская картинная галерея. 100 лет". Об этом в соцсети фейсбук пишет Сергей Комиссаров, шеф-редактор Международного информационного агентства Укрпресс-инфо.

По его словам, альбом-каталог "Киевская картинная галерея. 100 лет" ярко и совершенно (с полиграфической и эстетической точек зрения) оформлен на 312 страницах. Здесь представлены живописные работы и культуры современных украинских художников из коллекции музея. Речь идет о 550 экспонатах, которые являются культурным ядром фондов "Национального музея "Киевская картинная галерея".

Альбом был издан в партнерстве музея с ОО АРТ-ФОНД ИГОРЯ ВОРОНОВА и Благотворительным фондом "КУЛЬТАУРА" и при финансовой поддержке Игоря Воронова, Анатолия Криволапа и Юрия Комелькова.

На торжествах по случаю презентации альбома-каталога известный украинский арт-менеджер, меценат и коллекционер Юрий Комельков сказал, что эта солидная по размеру и прекрасно иллюстрированная книга сознательно издана в трех разных обложках.

«И это – совершенно не случайно, – обратился к журналистам Юрий Комельков. – Первая обложка – это работа Ивана Айвазовского, как непревзойденного классика. Вторая – «Украинская девушка» Владимира Маковского, ставшая за последние годы визитной карточкой музея "Киевская картинная галерея".

Ну, а на третьей обложке нашего альбома ценители современного изобразительного искусства увидят пейзаж «Украинский мотив» одного из самых известных в мире украинского мастера живописи Анатолия Криволапа. Этот автор является основателем нового украинского пейзажа, одним из лидеров современного искусства государства.

Комиссаров отметил, часть работ, которые навеки «прописались» на страницах юбилейного альбома-каталога "Киевская картинная галерея. 100 лет", в ближайшие дни будет демонстрироваться в одном из залов музея.

Также на выставке представлено новое творческое наследие современных украинских мастеров живописи, графики и скульптуры - Тиберия Сильваши, Виктора Сидоренко, Александра Бабака, Олега Тистола, Николая Маценко, Петра Бевзы , Николая Журавля.