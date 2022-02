Украинский юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко подчеркнул, что украинцы, несмотря на любые препятствия, готовы к борьбе с российской агрессией.

Об этом он рассказал на своем канале «Конституционная кухня».

Попутно юрист рассказывает об известной речи Уинстона Черчилля, вдохновившей его на написание актуального на сегодняшний день текста. В частности, он говорит о переломной речи «We Shall Fight on the Beaches» – «Мы будем сражаться на пляжах». Тогда, подчеркивает Геннадий Друзенко, речь шла о войне с германским нацизмом, когда США, Британия и Советский Союз все же победили, а сегодня – о том, что украинцы готовы к борьбе с агрессором и будут стоять на своем до конца.

По словам эксперта, это, по сути, главный месседж для мира: «Мы готовы сражаться за каждый метр украинской земли. Мы будем драться в городах и селах. Земля будет гореть под ногами российских агрессоров».

К тому же Геннадий Друзенко напоминает о том, как складывается ситуация вокруг Украины. «Путин звенит оружием у наших границ и запугивает весь мир своим ядерным потенциалом, в Мюнхене старая Европа четко дала понять Украине, что не будет защищать нас с оружием в руках, что не объявит войну России, если она на нас нападет», - рассказывает юрист. Кроме этого, добавляет он, речь шла и о том, что Украина не вступит в НАТО и ЕС в ближайшем будущем.

Тем не менее, подчеркивает юрист, не нужно считать Украину Чехословакией Бенеша. Геннадий Друзенко отмечает, что украинцы все равно будут бороться за свое государство, что бы ни сказал президент, премьер или парламент. В то же время он предупреждает, что в случае попытки капитуляции действующая украинская власть повторит судьбу Януковича.

Как сообщала Politeka, Друзенко выступил с обращением о готовности украинцев сражаться с российским агрессором.

Также Politeka писала о том, что Билецкий объяснил, почему в последнее время количество обстрелов на Донбассе резко увеличилось.