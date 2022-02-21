Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

Как отмечает лидер Нацкорпуса, в последнее время за сутки на Донбассе происходит уже более 30 обстрелов, а это больше, чем их общее количество за всю последнюю неделю. «Из условной тишины мы перешли в полномасштабную артиллерийскую дуэль», - констатирует он.

В то же время Андрей Билецкий указывает на то, что преимущество – на стороне России, поскольку Украина в военном плане ведет себя скорее пассивно, а потому вся инициатива – в руках агрессора. «Мяч на их стороне. Это может свидетельствовать о начале как локальной операции, так и, например, о попытке отрезания и взятии Мариуполя, а также о начале полномасштабной войны», - считает лидер Нацкорпуса.

Итак, сегодняшние события на Донбассе и на украинской границе он называет казусом белли: так РФ хочет создать повод для того, чтобы начать полномасштабное наступление на Украину.

Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, почему разведка США не предоставляла информацию об Иловайске и Дебальцево в 2014 году.

Также Politeka писала, что Билецкий рассказал, как могут развиваться боевые действия в случае вторжения РФ.