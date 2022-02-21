Засновник та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький пояснив, чому розвідка США не надавала інформації про Іловайськ та Дебальцеве в 2014 році?

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Христині Бондаренко на YouTube-каналі «Христя».

«Це питання про те, як була організована взаємодія української розвідки, контррозвідки, Генерального штабу з союзниками, хоча б у мирному плані союзниками. Я не знаю, як вона була організована. Відповідно, дуже важко щось сказати. Таке враження, наприклад, що в Іловайську начальник Генерального штабу взагалі не розумів, що Росія може бути фактором війни. Він вважав, що по кордону області проходить якась мармурова стіна, і за нею нічого немає. Що додавиш сєпарів – і все буде добре. Хоча мені здається, було логічно розуміти, що ми воюємо з Росією і її конкретно проксі-групами», - зазначає він.

Щодо перспектив захоплення російськими військовими Києва Андрій Білецький сказав: «Для мене це абсурдно. Я не розумію, як росіяни збираються брати Київ, крім можливості якоїсь зміни влади або капітуляції. Але востаннє тримільйонне місто брали в 1945 році, це називалося місто Берлін. Ми пам’ятаємо результати для Радянської армії – дуже добре підготовленої, вишколеної, яка мала фантастичний досвід Другої Світової війни. На всіх фронтах у загальній кількості було стягнуто пів мільйона людей, втрати були фантастичні».

Він переконаний, що сирійський досвід Росії в Україні не допоможе.

«Дуже важко розказувати, що сирійський досвід, коли цілі квартали зі шлакоблоків або саманної цегли, і Київ – це буде одне й те ж саме. Це абсурд. Тут ні авіація, ніхто не вирішить проблеми. Взагалі не можна уявити, як вони його у військовому плані будуть брати. Політичну – можливо, якась капітулянтська історія», - робить висновок він.

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https://youtu.be/4TOHFXZAuEo