Основатель и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий объяснил, почему разведка США не предоставляла информацию об Иловайске и Дебальцево в 2014 году?

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«Этот вопрос о том, как было организовано взаимодействие украинской разведки, контрразведки, Генерального штаба с союзниками, хотя бы в мирном плане союзниками. Я не знаю, как она была организована. Соответственно, очень трудно что-нибудь сказать. Такое впечатление, например, что в Иловайске начальник Генерального штаба вообще не понимал, что Россия может являться фактором войны. Он считал, что по границе области проходит некая мраморная стена, и за ней ничего нет. Что додавишь сепаров – и все будет хорошо. Хотя мне кажется, было логично понимать, что мы сражаемся с Россией и конкретно ее прокси-группами», - отмечает он.

О перспективах захвата российскими военными Киева Андрей Билецкий сказал: «Для меня это абсурдно. Я не понимаю, как россияне собираются брать Киев, кроме возможности какой-либо смены власти или капитуляции. Но последний раз трехмиллионный город брали в 1945 году, это называлсягород Берлин. Мы помним результаты для Советской армии – очень хорошо подготовленной, вышколенной, имевшей фантастический опыт Второй Мировой войны. На всех фронтах в общей сложности было взыскано полмиллиона человек, потери были фантастические».

Он уверен, что сирийский опыт России в Украине не поможет.

«Очень трудно рассказывать, что сирийский опыт, когда целые кварталы из шлакоблоков или саманного кирпича, и Киев – это будет одно и то же. Это абсурд. Здесь ни авиация, никто не решит проблему. Вообще нельзя представить, как они его в военном плане будут брать. Политическом – возможно, какая-то капитулянтская история», - заключает он.

Politeka сообщала, что руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал о своем отношении к праву украинцев владеть оружием.

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https://youtu.be/4TOHFXZAuEo