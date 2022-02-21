Украинский юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко выступил с обращением о готовности украинцев бороться с российским агрессором, несмотря ни на что.

Об этом он рассказал на своем канале «Конституционная кухня».

Геннадий Друзенко зачитал свой текст-обращение, на которое его вдохновила речь Уинстона Черчилля «Мы будем драться на пляжах». Юрист отмечает, что украинцы будут готовы сражаться, несмотря ни на что и до победы.

«Мы готовы сражаться, независимо от того, что скажет президент, парламент и премьер Украины. Если они попытаются капитулировать, их ждет судьба Януковича. Только в Ростов-на-Дону им уже не убежать», - говорит Геннадий Друзенко.

Юрист убежден, что украинцы готовы сражаться, независимо от того, что скажут немцы французы или итальянцы. По его мнению, мы сразимся в Днепре, Харькове, Киеве и Одессе так, что земля будет содрогаться в Берлине, Париже и Риме. Он добавил, что мы извлекли уроки 20 века о том, что собственная государственность, какой бы бестолковой и хилой она ни была – это единственный гарант от массового уничтожения украинцев, украинского языка и культуры.

«Мы заплатим любую цену, чтобы выстоять. Если исчезнет армия, каждый населенный пункт, городок и микрорайон превратится в партизанский отряд. Мы будем убивать агрессора без колебаний и сожалений. Если Путин решится атаковать Украину, весной украинская земля станет красной от российской крови. Мы готовы сражаться, и мы победим. Потому что правда на нашей стороне», - считает Геннадий Друзенко.

Он подчеркнул, что в таком случае Европа получит на восточной границе не члена своих альянсов, а европейский Израиль, который будет действовать так, как сочтет целесообразным и тогда, когда сочтет нужным.

«На войне как на войне», - подытожил Геннадий Друзенко.

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